Oświeciński jako dziadek. Nie do poznania

Tomasz Oświeciński ma 48 lat. W tym wieku można już być dziadkiem, ale córka aktora jest jeszcze dzieckiem , więc do tej roli mu daleko. Jednak niedawno Oświeciński postanowił pokazać się swoim wielbicielom właśnie w dziadkowym wydaniu. Na jego instagramowym profilu pojawiło się zaskakujące zdjęcie. Aktor wygląda na nim niby znajomo, ale jednak zupełnie inaczej niż zwykle. Wszystko przez twarz pokrytą zmarszczkami i brak zarostu. Na fotografii widzimy Tomasza starszego o kilkadziesiąt lat - charakterystycznymi dla starszych ludzi bruzdami, plamkami, opadającymi powiekami.

To wcielenie zaprezentował nie bez powodu. W starszym wydaniu pokazał się z okazji Dnia Dziadka. W opisie wyznał, że jego dziadkowie już odeszli. Fani zareagowali natychmiast. Komentowali jednak głównie odmieniony wygląd gwiazdora.

"O masakra", "Jak na dziadka, to dobrze się trzymasz", "Ładny dziadek", "Panie Tomku zdjęcie rewelacja, myślałam, że to dziadek córki", "Nooo, to dopiero będzie dziadek za parę latek" - pisali fani. Faktycznie Oświeciński jako starszy mężczyzna prezentuje się świetnie.