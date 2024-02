Ostry komentarz Sakiewicza. "Jest nieukiem. To pajac"

- Przerażające sceny, zamach na polską demokrację. Tego nie da się inaczej określić, jak uniemożliwienie siłą udziału w obradach części posłów. Dzisiaj coś się w Polsce na pewno skończyło. Uniemożliwienie posłom wejścia do Sejmu i ten język komunistycznej propagandy... Pan Hołownia jest nieukiem, wszyscy wiedzą, że to pajac, który nie czyta książek. Odurza się swoimi tweetami i wchodzi w buty podręcznych propagandystów komuny. To, co wyrabia Hołownia, cofnęło nas bardzo daleko. Miał status showmana, który za bardzo nie szanuje pozycji marszałka. Dziś przeszedł do zupełnie innej szuflady - powiedział redaktor naczelny Telewizji Republika.