Ostrowska-Królikowska pokazała zdjęcie sprzed dwudziestu lat. "Nasza tęczowa panienka"

"Nasza tęczowa Panienka kończy 22 lata. Nie daj Ci Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości, dopóki życie trwa, póki życie trwa..." – czytamy. Słowa po pierwszym zdaniu to cytat z tekstu piosenki "Wielka woda" autorstwa Agnieszki Osieckiej. Do życzeń Ostrowska dołączyła także zdjęcie córki, gdy była jeszcze malutka. Julia pozuje na nim w objęciach mamy i taty, zmarłego w zeszłym roku Pawła Królikowskiego. W oczy rzuca się też charakterystyczna fryzura Ostrowskiej – w ten sposób aktorka stylizuje się do dziś.