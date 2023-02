Ostre spięcie w Polsacie. Dziennikarz obsztorcował gościa

"Debata Tygodnia" to autorski program Grzegorza Jankowskiego, który co sobotę podsumowuje najważniejsze wydarzenia mijających dni z zaproszonymi gośćmi. W ostatnim wydaniu byli to: mecenas Marek Markiewicz i wykładowca SGH dr Artur Bartoszewicz. W programie przypomniano m.in. życzenia, które Wołodymyr Zełenski, z okazji ukraińskiego Święta Niepodległości, złożył w języku polskim oraz zgodę władz w Kijowie na poszukiwanie szczątków ofiar UPA w Puźnikach. Jankowski nazwał to pięknym gestem prezydenta Ukrainy.