Córka legendy jest zaskoczona tym, co zobaczyła w "Ostatnim tańcu"

"Ostatni taniec" to ta seria dokumentalna, którą musicie koniecznie oglądać. Netflix co tydzień udostępnia kolejne dwa odcinki. Dziewiąty i dziesiąty będą dostępne od 18 maja. Seria opowiada o ostatnim sezonie drużyny Chicago Bulls, ale twórcy w dużej mierze skupiają się na życiu prywatnym i karierze Michaela Jordana (wyjątkiem są równie wspaniałe odcinki o Scottiem Pippenie czy Denisie Rodmanie). Jego córka też dołączyła do milionowej widowni i jest pod ogromnym wrażeniem. Wcale nas to nie dziwi.