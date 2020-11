Ostatni odcinek Kuby Wojewódzkiego. Co dalej?

Michał Żurawski co chwila powtarzał showmanowi, że będzie to jego ostatni program w życiu. Kiedy rozmowa zeszła na temat mocy telewizji, dającej większą rozpoznawalność niż 20 lat na planie, Wojewódzkiego rozpierała duma: - Michał, może ty w niebie jeszcze nie byłeś, ale boga już spotkałeś, helloł! - powiedział zadowolony z siebie gwiazdor TVP i dumnie się rozsiadł.

- Ostatni program szatana i w nim jestem ja - zaśmiał się chropowatym głosem aktor. Musiał jednak przyznać, że poprzedni udział w talk show Kuby i wygrana w reality show "Azja Express" , znacząco zwiększyły jego popularność. Co nie znaczy, że Żurawski stał się z dnia na dzień instagramowym celebrytą lub sam zaczął oglądać telewizję. Wręcz przeciwnie. W ocenie aktora nie wpłynęło to toż na jego karierę zawodową.

Michał jest odtwórcą głównej roli w ekranizacji powieści Szczepana Twardocha. Przeczytał "Króla" i pomyślał - Ta postać została napisana dla mnie. - Poprosił agentkę, by załatwiła mu wejście na casting. Wtedy zaczął się wcielać w boksera z lat 30 i podszedł do sprawy z wielkim zaangażowaniem - Jeżeli pojawi mi się jakiś misio, który mi powie, że mu się to nie zgadza z tym, co było przed wojną w boksie amatorskim, to ja go zapraszam na ring- stwierdziła pewnym głosem aktor.