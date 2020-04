WP Teleshow Poczta TV ONLINE Program TV Menu Rozrywka

Materiał partnera 3 godziny temu OSIEROCONY BROOKLYN Premiera Blu-ray i DVD już 15 kwietnia! Film w reżyserii trzykrotnie nominowanego do Oscara® Edwarda Nortona. Mroczny kryminał nominowany do Złotego Globu. W rolach głównych: Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin, Bobby Cannavale, Willam Dafoe i Bruce Willis. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe) Edward Norton to nie tylko jeden z najlepszych współczesnych aktorów i zdobywca trzech nominacji do Oscara®, ale również utalentowany reżyser i twórca kultowej komedii romantycznej „Zakazany owoc". Kryminałem „Osierocony Brooklyn" Norton po blisko dwudziestoletniej przerwie powrócił za kamerę. Jego uhonorowana nominacją do Złotego Globu ekranizacja powieści Jonathana Lethema zadebiutuje na Blu-ray™ i DVD już 15 kwietnia. Film „Osierocony Brooklyn”, którego akcja rozgrywa się w latach 50. XX wieku w Nowym Jorku, opowiada historię Lionela Essroga (Edward Norton), samotnego prywatnego detektywa cierpiącego na zespół Tourette'a. Postanawia rozwikłać zagadkę morderstwa swojego mentora i jedynego przyjaciela Franka Minny (Bruce Willis). Dysponując jedynie kilkoma wskazówkami i własnym obsesyjnym umysłem, Lionel odkrywa pilnie strzeżone sekrety. Trafia z przesiąkniętych ginem klubów jazzowych w Harlemie do surowych slumsów Brooklynu i wreszcie na pełne przepychu salony najbardziej wpływowych graczy w Nowym Jorku. Stawia czoła najgroźniejszemu człowiekowi w mieście (Alec Baldwin). Wszystko po to, by uczcić pamięć przyjaciela i ocalić kobietę, która może okazać się dla niego jedynym ratunkiem. Materiały prasowe Podziel się Film „Osierocony Brooklyn” jest ekranizacją uhonorowanej nagrodą National Book Critics Circle Award powieści Jonathana Lethema pod tym samym tytułem. Obraz na podstawie własnego scenariusza wyreżyserował trzykrotnie nominowany do Oscara® aktor Edward Norton („Lęk pierwotny”, „Więzień nienawiści”, „Birdman”), wielki fan książki, który poświęcił blisko dwadzieścia lat życia, by doprowadzić do jej ekranizacji. Norton wcielił się również w główną rolę cierpiącego na zespół Tourette'a prywatnego detektywa Lionela Essroga. Obok niego w filmie „Osierocony Brooklyn” wystąpili Gugu Mbatha-Raw („Piękna i bestia”), nominowany do Oscara® Alec Baldwin („Cooler”), dwukrotny zdobywca nagrody Emmy Bobby Cannavale (serial „Zakazane imperium”), czterokrotnie nominowany do Oscara® Willam Dafoe („Van Gogh. U bram wieczności”) oraz laureat Złotego Globu Bruce Willis (seria „Szklana pułapka”). Realizacja filmu „Osierocony Brooklyn” była marzeniem Edwarda Nortona od czasu kiedy w 1999 roku przeczytał powieść Jonathana Lethema odkrywając nie tylko jej kinowy potencjał, ale również, a może przede wszystkim, jej zapadającego w pamięć głównego bohatera. – Byłem pod wrażeniem tego sieroty, który dorastał na niebezpiecznych ulicach Brooklynu, cierpi na zespół Tourette’a i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Mimo to jest niezwykle inteligentny i postrzega świat w nieszablonowy sposób – mówi Norton. – Obsesyjna osobowość Lionela miała jedną wielką zaletę: wszystkie zgromadzone informacje przechowywał w głowie. Lionel nie potrafi niczego odłożyć na później, musi pociągnąć za nitkę, nie może przestać myśleć o nierozwikłanych sprawach. Dlatego jako detektyw odczuwa nieodparty przymus ustalenia, co się tak naprawdę wokół niego dzieje. Ten temat wydał mi się ciekawy i do głębi poruszający – dodaje reżyser i odtwórca głównej roli. Materiały prasowe Podziel się Nad scenariuszem „Osieroconego Brooklynu” Edward Norton pracował z przerwami przez prawie 10 lat. Kolejnych kilka lat zajęło mu doprowadzenie do tego, by tekst został sfilmowany. W tzw. „międzyczasie” zdobył uznanie jako aktor za różnorodne role, które zagrał w filmach takich jak m.in. „Podziemny krąg”, „25. Godzina”, „Iluzjonista”, „Kochankowie z Księżyca”, „Moonrise Kingdom” i „Birdman” oraz zadebiutował jako reżyser komedią romantyczną „Zakazany owoc”. Edward Norton przeniósł akcję powieści w lata 50. ubiegłego wieku, do złotych lat Nowego Jorku i czasów, kiedy wiele się w tym mieście działo. – Akcja powieści rozgrywa się w latach 90. XX wieku. Jednak bohaterowie są jakby żywcem wyjęci z lat 50. Ich sposób mówienia i zachowanie nie przystają do czasów współczesnych – zauważa Norton. – To się doskonale sprawdza na poziomie literackim, ale dałem Jonathanowi Lethemowi, autorowi książki, jasno do zrozumienia, że moim zdaniem w filmie wyglądałoby to śmiesznie, gdyby współczesne postaci rozmawiały jak prywatni detektywi z filmów noir. Na szczęście przyznał mi rację – dodaje reżyser, scenarzysta i odtwórca głównej roli. Centralnym elementem historii misternie utkanej przez Edwarda Nortona jest wariacja na temat głównych bohaterów filmów detektywistycznych z gatunku noir. Lionel Essrog jest co prawda geniuszem, ale choroba, na którą cierpi, skazuje go na samotność i odrzucenie. Poprzez jego postać Norton rozprawia się z motywem twardziela stanowiącym integralny element amerykańskiego kina i ukazuje go przez pryzmat chaosu, zachowań kompulsywnych i bezbronności. Szukając zabójcy swojego kumpla, Lionel Essrog zapuszcza się w głąb Nowego Jorku odkrywając kolejne oblicza swojego miasta. Poszukiwanie zwykłej sprawiedliwości staje się dla niego epicką podróżą, dzięki której poznaje ponadczasowe siły, takie jak ambicja, chciwość, bigoteria i mroczne pragnienie posiadania władzy. Materiały prasowe Podziel się Parafrazując słynne powiedzenie Balzaca „za każdą wielką fortuną kryje się zbrodnia”, Norton zaczął się zastanawiać nad koncepcją, zgodnie z którą „za każdym wielkim miastem kryje się zbrodnia”. Jeśli pierwszą zbrodnię Los Angeles stanowiło podkradanie wody tak potrzebnej do jego rozwoju, to pierwszą zbrodnią Nowego Jorku była budowa drapaczy chmur na fundamentach opartych na szemranych interesach, dyskryminacji rasowej i sprawowaniu autorytarnej władzy, która zdawała się ignorować zasady demokracji. – Historia tego, w jaki sposób stary Nowy Jork stał się nowoczesnym miastem, jest naprawdę skomplikowana i mroczna – zauważa Edward Norton. – Istnieje wiele książek i dokumentów na temat tego okresu, ale nie został on jeszcze dostatecznie szczegółowo przedstawiony w filmie. Często myślimy o latach 50. jak o złotych latach amerykańskiej demokracji. Zapomina się o tym, że fakty takie jak wpisywanie instytucjonalnego rasizmu bezpośrednio w plany urbanistyczne dla Nowego Jorku i innych miast zamiatano pod dywan. Prawda jest taka, że wiele z tego, co udało się osiągnąć w mieście, dokonano przy użyciu metod, które stały w całkowitej sprzeczności z amerykańskim zobowiązaniem do demokratycznych rządów i graniczyły w zasadzie z faktycznym autokratyzmem – dodaje reżyser. „Osierocony Brooklyn” to jednak nie tylko opowieść o zbrodni i mieście, ale również muzyce. Niezwykłą rolę w filmie odgrywa ścieżka dźwiękową, za której koncepcję odpowiedzialni są kompozytor Daniel Pemberton, trębacz Wynton Marsalis oraz wokalista, muzyk i autor tekstów piosenek Thom Yorke. Pemberton połączył nieskrępowany formą jazz z muzyką elektroniczną, która przypomina zapętlone myśli, kotłujące się w mózgu Lionela. Marsalis dołączył do produkcji, aby zagrać w złożonym z samych gwiazd zespole w scenach rozgrywających się w klubie. Thom Yorke, napisał oryginalną piosenkę (we współpracy z Fleą z Red Hot Chili Peppers) do filmu, która została następnie wpleciona w jazzujący refren zagrany przez Marsalisa. – Muzyka obecna w filmie pełniła rolę nie tylko furtki przenoszącej widzów do tamtego okresu i nowojorskich klubów jazzowych, ale także drzwi do ekspresyjnego wnętrza Lionela – podsumowuje Edward Norton. Prace na planie filmu „Osierocony Brooklyn” rozpoczęły się w lutym 2018 roku w Nowym Jorku. Zdjęcia trwały w sumie 46 dni i w całości zostały zrealizowane w Wielkim Jabłku. Światowa premiera filmu odbyła się 30 sierpnia 2019 roku na festiwalu filmowym w Telluride. Obraz był również pokazywany na festiwalach w Toronto, Vancouver, Nowym Jorku, Chciago, Rzymie, San Diego i Haifie. „Osierocony Brooklyn” zdobył nominację do Złotego Globy w kategorii „najlepsza muzyka” (Daniel Pemberton) oraz nominację do Złotej Żaby festiwalu EnergaCamerimage 2019 za najlepsze zdjęcia (Dick Pope). Na tym samym festiwalu Edward Norton odebrał nagrodę im. Krzysztofa Kieślowskiego. Materiały prasowe Podziel się DODATKI SPECJALNE W WYDANIU BLU-RAY:

• Making of: Proces twórczy Edwarda Nortona

• Sceny niewykorzystane

• Komentarz reżysera DODATKI SPECJALNE W WYDANIU DVD:

• Making of: Proces twórczy Edwarda Nortona Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilu:

