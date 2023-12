Orłoś składa życzenia noworoczne. Wymienił ośmiu posłów

Według doniesień Wirtualnych Mediów na dniach widzowie mają zobaczyć ponownie Macieja Orłosia jako prowadzącego "Teleexpress". Wcześniej prezenter był jego twarzą od 1991 r. do sierpnia 2016 r. Pożegnał się ze swoją pracą pół roku po objęciu fotela szefa TVP przez Jacka Kurskiego. Jak sam później przyznał, to on postanowił odejść, bo nie chciał był kojarzony z telewizją, która manipuluje widzami i łamie zasady etyki dziennikarskiej.