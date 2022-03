Orban jako "gołąb pokoju". W taki sposób podkręca lęki na Węgrzech ws. wojny w Ukrainie

Edit Zgut: Kompletnie nic się nie zmieniło. Oficjalne media robią dokładnie to samo, co robią od 2010 r. – prześcigają się w tym, żeby realizować założenia premiera Viktora Orbana. Maszyna propagandowa wciąż bazuje na pro-moskiewskiej narracji, według której to Ukraina i Stany Zjednoczone są winne temu, co się dzieje. Najlepszym dowodem są choćby komentarze Georga Spöttle'a, prorządowego specjalisty do spraw bezpieczeństwa, który potrafi w telewizyjnym studiu określać apele Zełenskiego do narodu ukraińskiego o chwytanie za broń jako niebezpieczne. Albo porównywać je do działań Hitlera.