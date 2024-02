Orange Warsaw Festival 2024. Kto wystąpi? Już wiemy. Nie zabraknie gwiazd

Karierę muzyczną rozpoczął od wydania dwóch minialbumów – "TRXYE" w 2014 roku i "Wild" w roku następnym. Sukces tych projektów otworzył mu drogę do wydania pierwszego albumu studyjnego "Blue Neighbourhood" w 2015 roku, a następnie drugiego "Bloom" w 2018 roku, EP-ki "In A Dream" w 2020 roku oraz najnowszego albumu "Something To Give Each Other".