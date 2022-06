Opole 2022: Edyta Górniak nie wystąpi na festiwalu. Tłumaczy, dlaczego

- Przepraszam, zrezygnowałam z Opola - wyznała Górniak w rozmowie z serwisem Jastrzabpost.pl, dalej tłumacząc powody swojej decyzji. - [...] Jest piękny jubileusz telewizji i pan Konrad Smuga chciał zrobić taki ukłon w stronę sukcesu telewizji, czyli m.in. Eurowizji, i znowu śpiewałabym tę "Ewkę" [utwór "To nie ja" – przyp. red.]. Ja was przepraszam, ale nie mogę jechać kolejny rok do Opola i znowu śpiewać tę samą piosenkę – skomentowała Górniak.