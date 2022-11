ONUKA: Kłaniam się nisko Polsce i Polakom. Jesteście wspaniali

Od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na pełną skalę o dziwo czuje się ze sobą w miarę komfortowo. Może to zabrzmi dziwnie, ale wielu ludzi, na przykład Jewhen, musiało po 24 lutego przystosować się do nowego świata i nowej rzeczywistości. A ja odnoszę wrażenie, że świat w końcu dostosował się do mnie, do mojej psychiki, do mojego stanu wewnętrznego.