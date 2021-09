On to naprawę powiedział. Kuriozalne tłumaczenie posła Solidarnej Polski

- Posłowi Kowalskiemu być może udzieliła się atmosfera meczowa, bo to było w trakcie meczu. Anglicy to wspaniała drużyna. Można zazdrościć Anglikom wysokiego poziomu sportowego. Jak widać, opuścili Unię Europejską i proszę bardzo, wicemistrzowie Europy, wspaniałe pokolenie piłkarzy. Może to ta atmosfera skłoniła posła Kowalskiego do takiej refleksji - powiedział, nie ukrywając zadowolenia Kaleta.