On chodzi na protesty, ona nie. Wiemy dlaczego

Kandydat na urząd prezydenta Polski i lider ruchu Polska 2050 mimo że jest wierzący, popiera panujący dotychczas kompromis aborcyjny. Po czwartkowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego zakazującego aborcji embriopatologicznej dołączył do tysięcy Polek i Polaków protestujących na ulicach.

- My nie walczymy o to, żeby zabijać dzieci. (...) Uważam za idiotyzm atakowanie kościołów, uważam za głupotę przerywanie nabożeństw, bo to jest tracenie potencjalnych sojuszników dla sprawy. W tych kościołach też jest mnóstwo ludzi, którzy czują oburzenie i czują, że nie tak dziś sprawy powinny w Polsce wyglądać - powiedział w "Dzień dobry TVN".