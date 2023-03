Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przedobrzyła ze współpracą? "Tracisz wiarygodność"

"Siłownia, treningi i chipsy... Bardzo się to gryzie ze sobą... Nie wiem kto, tę promocję wymyślił, ale dużo czasu na to nie poświęcił", "Nie idź w tę stronę, każde chipsy są tłuste, nie mają w sobie nic wartościowego i mają miliony kalorii, tracisz wiarygodność" - piszą obserwujący w sekcji komentarzy. Ktoś nawet ironizuje: "Były płaci słabe alimenty, więc przytuliłam za posta trochę mamony, nieważne czy to chipsy, czy płyn do kibla".