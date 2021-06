"Ślub od pierwszego wejrzenia": Młodzi rodzice szybko się rozwiedli. Oliwia daje znaki, że są razem

Oliwia Ciesiółka i Łukasz Kuchta poznali się w programie i od razu przypadli sobie do gustu. Zaaranżowane małżeństwo wydawało się być strzałem w dziesiątkę, młodzi małżonkowie szybko zostali rodzicami, ale równie szybko doszło do rozstania. Fani programu wierzą, że jeszcze nie wszystko stracone. Co na to wskazuje?