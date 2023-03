Oliwia Bieniuk w "Pytaniu na śniadanie". Mama Przybylskiej zwróciła się do widzów

- To jest coś, do czego cofniemy się, kiedy będzie nam ciężko - mówiła o filmie "Ania" Krystyna Przybylska. O "niesamowitej pamiątce" mówiła też Oliwia Bieniuk. 20-latka wspominała w studiu TVP cudowny czas spędzony z rodziną w Turcji, kiedy jej ojciec grał w tamtejszej drużynie piłkarskiej. A Ania Przybylska, choć była u szczytu sławy, nie została w Polsce, by kontynuować karierę, bo na pierwszym miejscu postawiła rodzinę.