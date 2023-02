Olga Kalicka samotnie wychowuje syna. Miała kryzys, musiała prosić o pomoc

A jednak organizm dawał znać, że coś się zmieniło. Zrobiła więc test ciążowy. - Zobaczyłam jedną kreskę bardzo, bardzo wyraźną, a drugą ledwo widoczną i pomyślałam sobie wtedy: Co za beznadziejny test, pomylony! Moja świadomość zupełnie to wyparła. Pomyślałam, że ta druga kreska jakoś się zafarbowała, była tak niewyraźna… Wyrzuciłam test do kosza i pojechałam na koncert - opowiadała w rozmowie z Baby by Ann.