Olga Frycz o szczepieniu. Miała swoje obawy

Frycz przyznała, że rozumie ludzi, którzy boją się zaszczepić. Opisała też, jakie objawy miała tuż po szczepieniu. "To coś zupełnie nowego dla nas, a strach, który w sobie mamy bardzo często wynika z niewiedzy. Sama po otrzymaniu szczepionki nie mogłam zasnąć do drugiej w nocy, czekając na to co się wydarzy i czym ‘straszyli’ mnie znajomi. Oprócz delikatnego bólu ręki nic mi się nie działo" – wyjaśniła.