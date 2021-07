Olga Frycz ma dobre relacje z byłym. Podziękowała nawet jego… partnerce

Gdy Sobieszka usłyszał o drugiej ciąży Frycz, to od razu zaoferował jej pomoc. Co więcej, za sprawą ostatniego InstaStories aktorki dowiedzieliśmy się, że ma ona także dobre relacje z obecną partnerką Sobieszki Kariną. Gdy Frycz spytała internautów, czego chcieliby się dowiedzieć od niej, nieoczekiwanie napisała do niej Karina, która pochwaliła ją za to, że jest super mamą.