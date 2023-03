Ola Serneke chce wrócić do Joanny Liszowskiej. Rozwiedli się pięć lat temu

O powrocie do stanu wolnego Joanna Liszowska poinformowała z dużym poślizgiem w 2019 r.: "Oto naga prawda: już blisko rok jestem po rozwodzie w Szwecji z daleka od wścibskich oczu i uszu. Z byłym mężem pozostajemy w bardzo przyjacielskiej, życzliwej relacji. (...) Życie dawno potoczyło się dalej. No scandal, no fight, no comments" – napisała na Instagramie.