Ola Jordan pokazała nowe zdjęcia córki. Ella to wykapana mama

Ola Jordan o debiucie w roli jurorki w "TzG": nie chciałam być dla nich zbyt surowa

Jordan jeszcze na miesiące przed tym, gdy zaczęła przygotowywać się do roli mamy uznała, że wycofa się z życia zawodowego (stosunkowo niedawno została nową jurorką rodzimej edycji "Tańca z gwiazdami", zastępując Beatę Tyszkiewicz) właśnie ze względu na plany rodzinne.

Mamą została kilka miesięcy temu i zupełnie straciła głowę dla córeczki. Mała Ella zdominowała media społecznościowe mamy – teraz to jej zdjęć jest tam najwięcej. Oszalała też brytyjska kolorowa prasa (Ola i jej mąż James dali się poznać widzom w brytyjskiej wersji "Tańca z gwiazdami"), udostępniając raz po raz kolejne informacje o świeżo powiększonej celebryckiej rodzinie.

Małżeństwo Jordan zaś nie ma szczególnego problemu z tym, by mówić o szczegółach życia prywatnego. Niedawno zdecydowało się przekazać magazynowi "Hello" kilka zdjęć córeczki, by pokazać fanom, jak zmienia się ich 8-miesięczna już pociecha.