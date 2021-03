Jest wściekły. Ma propozycję dla złodzieja

Filip Chajzer jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, gdzie przede wszystkim dzieli się z fanami kulisami swojej pracy zawodowej. Ale od czasu do czasu syn Zygmunta Chajzera publikuje bardziej osobiste treści. Tak było, kiedy poinformował o operacji ojca , tak jest i teraz, kiedy pisze, że padł ofiarą złodzieja.

Ida Nowakowska jest gwiazdą TVP. Pamiętacie jej początki w show-biznesie?

"Drogi złodzieju, gdybyś był tak miły i oddał mi deskę (auto już pewnie pokroiłeś) to będę wdzięczny. W zamian proponuję naukę snowboardu od podstaw, jak już wyjdziesz z pierdla. No i zapraszam do oglądania, bo musicie wiedzieć, że była (i nadal jest) doskonała. PS. Na auto z deską ktoś miał ochotę na... Ochocie. Warszawskiej Ochocie"- kończy wpis dziennikarz TVN-u.