Oklaski muszą być głośne, reakcje przerysowane. I żadnych obleśnych pytań! Amerykańska magia od kuchni

Idę w klasykę, ale i szczerość - informuję organizatorów, że to mój pierwszy raz w Nowym Jorku, do którego przyleciałem ze swoim już eks-partnerem i wizyta w studiu zdecydowanie osłodziłaby mi pobyt. Aplikuję w ten sposób do pięciu produkcji: "Late Night with Seth Meyers", "The Late Show with Stephen Colbert", "The Drew Barrymore Show", "The View" oraz "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Ku mojemu zaskoczeniu, w ciągu kilku dni otrzymuję potwierdzenie wylosowania biletów na cztery z nich.