Ojciec-tyran, przemoc domowa, dramat brata. Arnold jest szczery jak nigdy

W części 1. Arnold opowiada krok po kroku o tym, jak dorastał. I jak rosły jego mięśnie. Opowiada o kolejnych zawodach kulturystów, o tworzącej się wokół niego społeczności i rodzicach, którym nie podobało się to, jak nietypową drogą chciał iść ich syn. Bo co to za Austriak, który podnosi bez sensu ciężary? Ojciec twierdził, że jeśli Arnold chce być sportowcem, to powinien zająć się jazdą na nartach albo graniem w piłkę, a najlepiej to rąbaniem drewna. Matka była w histerii, bo gdy inni chłopcy mieli w pokoju zdjęcia dziewczyn, to Arnold miał na ścianach obrazki naoliwionych, półnagich kulturystów.