Ogórek ubolewa nad losem "zwykłych ludzi" za rządów lewicy. Sama była jej częścią

- Popatrz, gdy rządziła lewica. Jakbyś określił to, co wtedy było w Polsce? To była oligarchia – mówiła do Marcina Wolskiego Magdalena Ogórek w programie "W tyle wizji" 4 września. Prezenterka z przejęciem zaczęła wspominać okres w III RP, gdy funkcjonowała "niby demokracja, ale panowała taka mocna struktura oligarchiczna. Ci, którzy byli bogaci, było im dobrze, a reszta była pozostawiona samym sobie". - I to się mocno zmieniło. To jest ta jakość, która weszła - dodała, chwaląc ostatnie osiem lat rządów PiS.