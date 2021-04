Ogłosił, że szuka pracy. Teraz zdradził, jakie dostał oferty

I ogłosił w mediach społecznościowych, że szuka jakiejkolwiek pracy . "Jakem aktor teatralny, to już druga wiosenka, co żem za moje sztuki odstawiane na scenie profitu żadnego nie uzyskał, Jejmość małżonka moja, biadoli, że sceny jakie jej urządzam w domu pożytku żadnego nie czynią" – napisał Deskur. Jakie były odpowiedzi na jego apel?

Zobacz: Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

– Póki co zgłosiło się do mnie m.in. kilka firm oferujących różne wspaniałe produkty o niezwykłych własnościach. Dostałem zlecenie lektorskie, szkoleń dla firm, dostałem też ofertę pracy osoby zachęcającej klientów do zakupów w delikatesach. Mam w czym wybierać, za co bardzo dziękuję, to jest dla mnie duże pocieszenie w tych dziwnych, trochę nieludzkich czasach – skomentował aktor w rozmowie z PAP Life.