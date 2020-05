"Oficer i szpieg" - film o głośnym skandalu. Za półdarmo tylko w Kinie WP Pilot

"Oficer i szpieg" to obsypany nagrodami thriller , który przywołuje głośny skandal polityczny - sprawę Dreyfusa. Dreyfus, francuski oficer zostaje skazany na dożywocie za zdradę Francji i zesłany na wygnanie. Georges Picquart, nowy szef wywiadu, wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody na podstawie których skazano mężczyznę zostały w całości spreparowane. Wbrew swoim przełożonym Picquart postanowi za wszelką cenę ujawnić prawdę. Stawką w tej grze jest nie tylko błyskotliwie rozpoczęta kariera Picquarta, ale i wielki międzynarodowy skandal, który zmieni bieg historii.

- To był proces, który właściwie podzielił najpierw Francję, a potem cały świat na dwa obozy. Byli tak zwani dreyfusardzi i antydreyfusardzi. I zdarzały się też kolosalne konfrontacje, często uliczne, związane z tą aferą. Proces trwał prawie 10 lat. Już po 2-3 latach okazało się, że Dreyfus jest niewinny. Nie wszyscy się z tym zgadzali. Głównie armia, która nie chciała przyznać się do błędu. A była to właściwie kwestia pomyłki - mówił Polański, wyjaśniając swoje zainteresowanie skandalem sprzed lat.