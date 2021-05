Ofiara księdza pedofila czekała 28 lat. Kara dla biskupa to "namiastka sprawiedliwości"

- Powiedział: "Nieźle to napisałeś". Następnie, kiedy zgłosiłem tę sprawę do prokuratury, to pewnego dnia do mojego domu zawitał mój dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej, który był moim bezpośrednim przełożonym, i który wymógł na mnie wycofanie sprawy z żywieckiej prokuratury – wyznał molestowany mężczyzna.