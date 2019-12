"Odwilż" Xawerego Żuławskiego. Ruszają prace nad nowym serialem HBO

HBO Europe rozpoczyna przygotowania do nowego, sześcioodcinkowego serialu "Odwilż" realizowanego w Polsce. Za reżyserię odpowiada Xawery Żuławski, zaś za scenariusz — Marta Szymanek.

"Odwilż" Xawerego Żuławskiego – o czym będzie serial?

"Odwilż" Xawerego Żuławskiego – opinie reżysera i scenarzystki

- To kryminał, ale to też love story o relacji matki i jej kilkuletniej córki. To historia o tym, że nawet tam gdzie jest mrok - możemy szukać życia. Tak jak robi to główna bohaterka w prowadzonym śledztwie. Bo finalnie to dzięki niemu przeżyje własną odwilż.