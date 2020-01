Odważne wyznanie Julii Wieniawy. Zobaczcie wideo!

Na Netfliksa wpadł już drugi sezon serialu "Sex Education". I tak jak w serialu - bezpruderyjnie i szczerze - o seksie postanowili porozmawiać seksuolog Kasia Koczułap, dziennikarz Piotr Grabarczyk i aktorka Julia Wieniawa.

Jeśli pierwszy sezon "Sex Education" wywołał u was rumieniec wstydu, nawet nie zaczynajcie drugiego. Serial o nastolatkach uczących się swojej seksualności, przyjemności, bezpieczeństwa i dorastania powraca na Netfliksa i nie bierze jeńców. A w nim zobaczycie wszystko, co partia rządząca chce ukryć przed dorastającymi ludźmi. W kraju, w którym na głos mówi się o pomyśle, by karać za propagowanie wiedzy na temat seksualności, takie serial to pozycja obowiązkowa. Zobaczcie go, póki to jeszcze jest legalne.