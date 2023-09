Odsłonili kulisy życia Smolenia. Smutny obraz najweselszego człowieka w kraju

Ba, pada w kilku momentach, że Laskowik zachowywał się jak tyran i że traktował samego siebie jak Boga, który wie najlepiej, jak stworzyć kabaret idealny. Ktoś rzuca też, że Laskowik ostentacyjnie gnębił kolegę na scenie. - Czy to pastwienie się na scenie to jest żart, czy jest to na serio? - zastanawia się w filmie Maciej, syn Smolenia. - Im dłużej to obserwowałem i im więcej słyszałem historii ojca po powrocie, to zdawałem sobie sprawę, że ta granica jest zupełnie rozmyta - przyznaje.