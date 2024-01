Odlot w TV Republika. Nadają o "operacji specjalnej"

Doszło nawet do tego, że paski w TV Republika nawiązują w swoim przekazie do tego, co można spotkać… w Rosji. Na instagramowym profilu oglądam.wiadomosci można zobaczyć kadr z wydania specjalnego. Widzimy na nim pasek o treści: "trwa operacja specjalna koalicji 13 grudnia przeciwko Polsce".