Odlot w rosyjskiej telewizji ws. Ukrainy. Trudno uwierzyć, że to na poważnie

Na tym jednak się nie kończy. Oskarżanie Ukrainy o nazizm to jedno. Teraz Rossija 24 poszła o wiele dalej. Za sprawą profilu Ukraine World na Twitterze możemy się dowiedzieć, że stacja w pewnym momencie "poinformowała", że "sataniści" i "najemnicy szatana" przyjeżdżają do Ukrainy, by zabijać Rosjan. "Wygląda na to, że szaleństwo nie ma granic" – skomentowano w profilu. Trudno o bardziej trafne słowa.