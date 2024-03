Odliczamy czas do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie!

- Śpiewanie zawsze było i nadal jest bardzo modne – podsumowała przewodnicząca jury, wokalistka, kompozytorka, pedagog, dr hab. Anna Kamalska. – Z ogromną satysfakcją i przyjemnością słuchaliśmy waszych wykonań, szczególnie tych, które zakwalifikowały się do etapu czerwcowych zmagań. Chciałabym się tylko zwrócić z małym apelem do tych, którzy się nie zakwalifikowali: w przyszłym roku zadbajcie o jakość swoich nagrań, swoich prezentacji, zwróćcie uwagę na poziomy między muzyką a śpiewem, tak, by te proporcje dały nam szansę was wysłuchać i dać jak najlepsze oceny.