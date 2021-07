Odkrył Oasis. Zażywał narkotyki jak cukierki

Szalony tryb życia wrócił do niego ostatni raz na początku XXI wieku, gdy przez chwilę był menadżerem The Libertines. Wielkim wyzwaniem było wtedy ujarzmienie uzależnienia Pete’a Doherty’ego. Raz uciekł się nawet do owinięcia go dywanem i wyniesienia z jakiejś narkotykowej nory. Kiedy indziej złapał Doherty’ego, jak ten kończył palić heroinę. Muzyk wessał wszystkie opary, a następnie dmuchnął nimi prosto w twarz McGee. "Nie mogłem się poruszyć przez 15 minut" – powiedział menadżer.