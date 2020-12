Odgrzebał starą fotkę. Już dawno nie wsiada do takich aut

Kuba Wojewódzki to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w polskim show-biznesie. Od lat słynie z ciętych wypowiedzi do swoich gości w popularnym talk-show sygnowanym jego nazwiskiem. Choć program z roku na rok ma coraz słabsze wyniki oglądalności, nikt nie podważa mocnej pozycji Wojewódzkiego w TVN.

Kuba Wojewódzki kończy z plotkami o powrocie do Anny Muchy

Jak zwykle showman wdał się w dyskusję z niektórymi, co zabawniejszymi komentatorami. Na pytanie, skąd wziął to zdjęcie, Kuba Wojewódzki odpowiedział: "z Instytutu Pamięci Narodowej", a co do jego doboru stylizacji uznał, że to ubrania z "darów dla powodzian". Zabawne?