"Ocaleni": 18 dni w zalanym piekle. Ta historia wydarzyła się naprawdę

Operacja ratowania odciętych od świata osób trwała osiemnaście dni i wzięło w niej udział ponad dziesięć tysięcy ludzi, wliczając w to nurków jaskiniowych z różnych części świata, tajskie wojsko, policję i oddział Navy SEALs , członków tajskiego rządu i międzynarodowych organizacji pozarządowych. Na miejscu byli także zwyczajni ludzie, którzy dniami i nocami wznosili modlitwy o szczęśliwe zakończenie akcji lub po prostu chcieli być blisko centrum wydarzeń, które obserwował cały świat.

Ze wzniesionego w pobliżu obozu studia postępy i zwroty akcji relacjonowało ponad tysiąc dziennikarzy reprezentujących rozmaite media, od BBC i agencji Reuters po polski TVN. Setki lokalnych wolontariuszy, posiłkując się barwnym tajskim folklorem oraz tradycyjnymi obrzędami, wytworzyło przyjacielską atmosferę współpracy ponad podziałami. Wszyscy dążyli do tego samego: uratować uwięzionych w jaskini ludzi, zanim zbliżające się monsunowe deszcze uniemożliwią dalsze działanie.

Prezentowani dziś o 21:00 w Kinie WP Pilot "Ocaleni" to nakręcony w quasi-dokumentalnej stylistyce film, z którego bije szczerością oraz autentyczną chęcią pokazania, jak świat zjednoczył się, żeby uratować trzynaście anonimowych osób. Kilku nurków jaskiniowych biorących udział w operacji zagrało samych siebie, w tym Erik Brown, Tan Xiaolong, Mikko Paasi i Jim Warny, który dostał zadanie wyprowadzenia z jaskini trenera, największego i najcięższego z zaginionych.

Na ekranie pojawia się sprzęt, który był wykorzystywany w operacji, wszystkie postaci mówią w ojczystych językach, a rzucane na prawo i lewo informacje pozwalają zorientować się w skali problemu, topografii jaskini oraz alternatywnych metodach uratowania pechowej trzynastki. Edukacyjny aspekt "Ocalonych" pogłębiają odtworzone szczegółowo sceny rytualnych modłów do bogini Nang Non, które wedle lokalnej społeczności przyczyniły się do sukcesu operacji.