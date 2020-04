"Obsesja Eve": Co się stanie z bohaterem z Polski?

Jeden z bohaterów serialu "Obsesja Eve", jest Polakiem. Nowy teaser zdradza, co się będzie z nim działo w nowym sezonie.

"Obsesja Eve" wraca w święta z 3. sezonem, a my oczywiście najbardziej czekamy na dalsze losy głównych bohaterek. Eve (Sandra Oh) i Villanelle (Jodie Comer) ostatnio widzieliśmy w wybuchowej sytuacji: zabójczyni strzeliła do agentki MI6, po tym jak okazało się, że ta nie chce się z nią związać.

Teraz je spotkamy po półrocznej przerwie. Eve oczywiście przeżyła, bo inaczej nie byłoby serialu, ale już nie jest agentką. Villanelle, płatna zabójczyni bez pracy, traktuje ją tak, jakby była martwa. Obie panie próbują zacząć od nowa i zapomnieć o sobie nawzajem, dopóki pewna śmierć nie sprawi, że znów znajdą się na kursie kolizyjnym. Jakie będą tym razem koszty zabawy w kotka i myszkę?

I co się stanie z małżeństwem Eve? Wiemy, że była już agentka będzie próbowała odnaleźć siebie po tragicznym w skutkach wyjeździe do Rzymu i powrócić do swojego życia. Wiemy też, że jej mąż, Niko (Owen McDonnell), którego Villanelle wpakowała w kłopoty, przeżył. "Żałosny, ale nie martwy" – tak określiła jego sytuację Sally Woodward Gentle, producentka serialu.

A co dokładnie będzie się z nim działo? Teaser poświęcony jego postaci zapowiada wątek polski, przy czym zobaczymy Polskę w wersji wiejskiej i jakby z innej epoki. Niko jedzie po naszym kraju autem z polską rejestracją i napisem "Piekarnia" na drzwiach. Jeśli to przykrywka, to całkiem niezła, bo w jednej z kolejnych scen widzimy, że mąż Eve faktycznie rozwozi chleb po polskich wioskach.

Poza tym mamy trochę "typowych" widoczków z Polski, polską babuszkę w chustce, bar, kręgielnię (ale tutaj już napisy nie są po polsku) i kilka niebezpiecznych sytuacji, sugerujących, że jednak nie udało mu się uciec wystarczająco daleko.

O co chodzi w polskiej wyprawie Niko? Czy to powrót/ucieczka do starego kraju, czy jakiegoś rodzaju misja? Czy Niko mógł wpaść na pomysł, żeby jechać do Rosji sprawdzić korzenie Villanelle? I czy może jeszcze wrócić do Eve?