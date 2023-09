Obsada "Detektywów" broni policjantów, szarpiących posłankę. "Łatwo krytykować"

- Mnie jest przykro. Łatwo krytykować policjantów, wytykać im nieudolność, śmiać się czy szydzić z ich postępowania. Ale to naprawdę trudna praca. Jestem ciekawa, jakby osoby, które z łatwością oceniają działanie służb mundurowych, zachowałyby się, gdyby znalazły się na ich miejscu. To, co widzimy w mediach, to tylko jedna strona medalu, fragment rzeczywistości. Nie wiemy, co się wydarzyło przed i po, nie znamy szerszego kontekstu - wyznała Anna Potaczek.