O tej aferze mówili wszyscy. Aktor wtargnął na scenę i uderzył kolegę

Czy pamiętacie, kto zdobył Oscara w 2022 r.? My też nie. Ale za to świetnie pamiętamy plaskacza, jakiego Will Smith wymierzył Chrisowi Rockowi. O tej aferze mówiło się jeszcze długo po oscarowej gali. Niestety przyćmiła ona to coroczne święto kina. Trzymamy kciuki, by więcej się to nie powtórzyło.