O świątecznej przyjemności płynącej z Netfliksa

A więc jednak: Święta z Netfliksem! W odstawkę idzie ciocia Władzia i wujek Zenek, z jego wiecznym narzekaniem na politykę, słabą formę Lewandowskiego i zdrowie. Ile można tego słuchać? Ja sięgam po pilota. A wy?

Czy nie lepiej - zamiast się obżerać w towarzystwie cioci zakochanej w ojcu Rydzyku - usiąść z kieliszeczkiem jakiegoś likieru przed Netfliksem i uciec do świata dobrych seriali? Nadrobić stracony czas? Zobaczyć, w jednym ciągu, seriale, które zachwalali nasi znajomi i koleżanki w pracy? Zamiast tradycyjnego upewniania się, co tam u wujka, którego nie widzieliśmy rok, i który dalej uparcie narzeka i krytykuje wszystko i wszystkich, jak rok i dwa lata temu, może lepiej oddać się słodkiemu nie nierobieniu i przyjemności oglądania.

Do Netfliksa próbował się też dobrać premier Morawiecki , atakując serwis za serial "Iwan Groźny z Treblinki". Koniec końców okazało się, że to całkiem przyzwoita produkcja dokumentalna, którą warto po prostu zobaczyć. Ciężko było doszukać się w niej rzekomego ataku na polskość.

"The Sinner"

"Grzesznica" to wyjątkowy serial kryminalny z przewspaniałą Jessicą Biel. Pewnego dnia, z niewiadomych przyczyn, kobieta odpoczywająca z mężem i dzieckiem na plaży, bierze nóż do obierania jabłek i dźga nim opalającego się obok młodego mężczyznę. Nie pamięta, żeby go znała, nie wie, dlaczego go zabiła. Co kryje się w czeluściach jej mrocznej podświadomości? Świetny serial kryminalny, obyczajowy, a przede wszystkim psychologiczny.