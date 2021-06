O czym pamiętać, stosując samodzielnie farbę do włosów?

Farba do włosów zakupiona w drogerii to stosunkowo niedrogi i szybki sposób na zmianę koloru naszych włosów. Wszystko, co musisz zrobić, aby Twoja samodzielna koloryzacja zakończyła się sukcesem, to podążać za wytycznymi, które znajdziesz w instrukcji. Okazuje się jednak, że wiele osób w trakcie farbowania włosów w domu popełnia sporo błędów, czego efektem jest zbyt ciemny lub nierównomiernie rozłożony kolor na włosach. Poniższy artykuł podpowie Ci, o czym w szczególności należy pamiętać, kiedy decydujemy się pofarbować włosy samodzielnie.