Nurkowanie w ścieku. Polak przez miesiąc oglądał rosyjską propagandę

Pojechałem do Rosji tuż po naszym wejściu do NATO. Rozmawiałem z wicenaczelną gazety "Sowietskaja Chakasja". Ona mówi do mnie: no przecież jesteśmy Słowianami, prawda? No, jesteśmy. Ona dalej: no to przecież moglibyśmy się przyjaźnić? No, moglibyśmy.