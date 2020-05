Nowy zwiastun serialu "White Lines" od twórcy "Domu z papieru"

"Dom z papieru" to hiszpański serial, który bije rekordy popularności na Netfliksie. Platforma kupiła go po pierwszym sezonie. Jego twórcą jest Alex Pina, 52-letni Hiszpan, który pracował też jako producent przy serialu "The Crown". Teraz zaprezentuje nową autorską produkcję. Netflix zaprezentował nowy zwiastun "White Lines".