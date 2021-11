Nowy wyciskacz łez. Piękna świąteczna reklama prosto z Norwegii to hit sieci

W tym roku może być głośno o spocie wyprodukowanym dla norweskiej poczty. Niemal czterominutowa reklama przypomina bardziej krótkometrażowy film. Widzimy na nim mężczyznę, który spędza święta z siostrą i jej dziećmi, ale jest samotny. Chwilami bliskości są momenty, gdy raz w roku św. Mikołaj odwiedza jego dom, by podarować mu jakiś drobiazg. Mężczyzna wysyła list do niego, wyznając, że jest jedynym, czego on pragnie.