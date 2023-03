Nowy uczestnik randkowego show ma partnerkę poza programem? Internauci węszą spisek

W "Love island" nastąpiło nagłe przeparowanie. Widzowie dostali kilka niespodzianek. Mateusz, który jeszcze do niedawna był w związku z Alicją, teraz uszczypliwie komentował ich relację, gdy został wybrany przez Agatę. Odrzucony przez tę uczestniczkę Hubert wylądował w parze z Beatą. Ta była jeszcze chwilę temu z Adamem, ale chłopak teraz rozwija relacje z nową na wyspie Martą. Julia ponownie związała się z Kamilem, a Ola... Gdy przyszła kolej, by to ona wybierała między dwoma ostatnimi uczestnikami show, w willi pojawił się nowy chłopak.