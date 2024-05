Nowy serial Polsatu. Magda Popławska jest w nim nie do poznania. Zobaczcie zdjęcia!

Polsat rozpoczął prace nad nowym serialem z gwiazdorską obsadą. Ruszyły zdjęcia do produkcji zatytułowanej "Powrót do życia". Serial to dynamiczna mieszanka mrocznego dramatu i komediowych elementów, osadzona w malowniczym, nadmorskim miasteczku. W roli głównej wystąpi Magdalena Popławska. W powięziennym wydaniu trudno ją rozpoznać.