Nowy projekt braci Sekielskich. Zakładają własne studio filmowe

- Będziemy robić film o Janie Pawle II. Będzie 3. część, w której postaramy się znaleźć odpowiedzi na pytania: co wiedział, czego nie wiedział, co robił, czego nie robił Jan Paweł II, jeśli chodzi o walkę z przestępstwami seksualnymi, których dopuszczali się duchowni w trakcie jego pontyfikatu - zapowiedział Tomasz Sekielski .

"Wraz z @mareksekielski ruszamy z nowym projektem #sbs czyli #sekielskibrothersstudio. @sekielski_brothers_studio. Chcemy, by było to miejsce, w którym swobodnie, bez cenzury i nacisków, działać będą mogli młodzi twórcy, dziś odbijający się od drzwi dużych korporacji medialnych. A także doświadczeni dziennikarze, którzy mają do przekazania odbiorcom coś więcej niż tylko przemysłowe mielenie newsów" - napisał dziennikarz.