Nowy polski serial produkcji Netfliksa! Wiemy, kiedy obejrzymy "Otwórz oczy"

Dziś abonenci Netfliksa mogą obejrzeć "1983" i "W głębi lasu". Niebawem poznają zapowiedziane produkcje: "Erotica 2022" , "Rojst" 2 sezon i "Sexify". Do zapowiedzi dołączył właśnie kolejny serial: "Otwórz oczy".

To tajemnicza historia z gatunku science-fiction o losach nastoletniej Julki, która w następstwie tragicznego wypadku trafia do ośrodka leczenia amnezji. Kiedy jednak Julka zaczyna mieć dziwne sny, które wydają się jej aż nazbyt realne, zaczyna kwestionować rzeczywistość i stara się uciec z ośrodka, jednocześnie dążąc do odkrycia prawdy: ten świat nie jest tym, czym się wydaje.